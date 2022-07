Sydney McLaughlin voa baixo e bate recorde mundial dos 400m com barreira

A americana Sydney McLaughlin fez história nesta edição do Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Eugene, nos Estados Unidos. Ela baixou a própria marca, obtida no mês passado, e completou os 400 metros com barreiras em 50s68. Com o feito, ela se tornou a primeira mulher a correr a prova abaixo dos 51 segundos.

Este foi o primeiro título individual de Sydney McLaughlin, que quebrou o recorde mundial pela quarta vez em sua carreira. A prata ficou com Femke Bol, da Holanda, com o tempo de 52s27, enquanto o bronze ficou com a americana Dalilah Muhammad, ex-recordista da prova, que fechou a disputa em 53s13.

É o terceiro recorde mundial que McLaughlin estabeleceu em Hayward Field, um dos estádios de atletismo mais tradicionais dos Estados Unidos. Seu primeiro foi nas seletivas americanas para a Olimpíada do ano passado. Lá, ela marcou 51s90 para melhorar a marca global de 52s16 que pertencia a Muhammad desde 2019.

Pouco mais de um mês depois, McLaughlin correu em 51s46 para ganhar o título olímpico em Tóquio, no ano passado. Ela quebrou o recorde pela terceira vez no Campeonato dos EUA deste ano, novamente em Eugene, em 25 de junho, com 51s41.