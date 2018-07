Tae kwon do convoca para seletiva olímpica e cobra R$ 250 de cada escolhido A Confederação Brasileira de Tae Kwon Do (CBKTD) estabeleceu critérios bastante complicados para definir três dos quatro representantes do País nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto. A entidade primeiro escolheu as categorias de peso nas quais usufruirá dos convites dados ao país-sede e, depois, estipulou três seletivas que não necessariamente eliminam os derrotados.