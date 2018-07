Tae kwon do volta atrás e desconvoca atletas para seletiva olímpica

"Após uma minuciosa análise da lista dos convocados para a seletiva olímpica fechada, (a CBTKD) não mais usará o critério opcional do wild card. Portanto, fica cancelada qualquer indicação feita com base neste critério. A CBTKD visa resguardar o melhor para os atletas, sendo que a decisão final é no sentido de escolher, somente, o critério competitivo, conforme definido no regulamento", explicou a entidade, em nota.

O Brasil só classificou uma atleta para os Rio-2016 a partir do ranking olímpico: Iris Sing, na categoria até 49kg. A CBTKD então tinha direito a três credenciais dadas ao país-sede, sendo duas masculinas e uma feminina, que poderia distribuir para as categorias que desejasse. Escolheu a até 57kg para as mulheres e a até 58kg e a +80kg no masculino.

Depois disso, a CBTKD estipulou três seletivas que não necessariamente eliminariam os derrotados. A primeira delas, aberta, envolveu atletas que não fazem parte da seleção brasileira, nem são os melhores do país no ranking olímpico. Agora, no próximo dia 17 de janeiro, em Santos (SP), a segunda seletiva, restrita a atletas convocados, vai definir três atletas por categoria para a última e decisiva seletiva. Nesta, a comissão técnica também poderá distribuir um convite por categoria.

Leonardo Gomes (+80kg) e Leonor Dias (até 57kg) não conseguiram se classificar para essa segunda etapa da seletiva e inicialmente disputariam o evento em Santos por convite. Agora, ficam alijados da corrida olímpica a não ser que a comissão técnica dê um improvável convite a eles na última etapa. Leonardo foi campeão dos Jogos Mundiais Militares de 2011 e bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2007, ambos no Rio.

A seletiva em Santos será no modelo ''robin round'', com todos lutando contra todos. Os três primeiros de cada categoria ganham o direito de participar da seletiva final. Natália Falavigna e Diogo Silva, ícones da modalidade no País, já não têm chances de estar no Rio-2016.