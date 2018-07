Talento, Edival Marques pode brilhar no tae kwon do

Edival Marques é a grande esperança do tae kwon do para repetir o pódio da modalidade do Rio nos Jogos de Tóquio, em 2020. Netinho, como é chamado, treina todos os dias em busca do sonho olímpico. "Estou trabalhando para conseguir a vaga pelo ranking, para não depender de ninguém", avisa.

Paraibano, ele tem no currículo o título mundial juvenil e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude. Ele conheceu a modalidade por meio de um amigo. "Estava na casa dele jogando vídeo game e o pai dele, que era professor de tae kwon do, me convidou para treinar", conta.

O pai de Netinho, amante do futebol, logo percebeu que o filho iria praticar outro esporte. "Ele é mais apaixonado do que eu", diz o rapaz de 19 anos, que atualmente mora em Rio Claro-SP. "Tenho uma boa estrutura e penso um objetivo atrás do outro."