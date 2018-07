Talisson Glock conquista o bronze no 200m medley após desclassificação de rival

O nadador brasileiro Talisson Glock conquistou na noite desta segunda-feira sua primeira medalha individual nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Ele ficou com o bronze na prova de 200 metros medley na classe SM6. Talisson havia chegado em quarto lugar na final, mas foi beneficiado pela desclassificação do colombiano Nelson Crispin Corzo, que ficara em terceiro.

Após a confirmação da vitória, o nadador brasileiro vibrou. "Estou muito feliz com a medalha. Consegui meu melhor tempo, dentro do que eu esperava. Eu treino para isso aqui", disse ele, que chegou ao seu segundo pódio nos Jogos do Rio - Talisson já havia ficado com a prata por fazer parte da equipe que disputou o revezamento 4x50 metros livre (20 pontos). Na ocasião, ele disputou a eliminatória.

O motivo da desclassificação de Corzo não foi confirmado, mas é provável que a arbitragem tenha considerado que o colombiano errou uma de suas viradas. A delegação do país vizinho entrou com um recurso para tentar reverter a decisão. A vitória na prova ficou com o britânico Sascha Kindred, que ainda estabeleceu novo recorde mundial, com a marca de 2min38s47. Hongguang Jia, da China, levou a prata.