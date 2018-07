Talles Frederico vai mal e não avança à final do salto em altura

Único brasileiro em ação na noite deste domingo nas provas de atletismo no Engenhão, Talles Frederico da Silva foi mal em suas tentativas no salto em altura e não conseguiu avançar à final da prova nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Talles conseguiu superar a marca de 2,17 metros em seu primeiro salto, na fase de qualificação. No entanto, não teve sucesso em suas três tentativas de alcançar o sarrafo na altura de 2,22 metros. Acabou eliminado da disputa, sem chances de participar da final da prova.

Com 2,17m, o brasileiro esteve longe de repetir sua melhor marca, de 2,29, registrada neste ano. Foi com este resultado que obtivera o índice exigido pela IAAF (Associação Internacional das Federação de Atletismo). Atletas com marca de 2,26 metros, neste domingo, conseguiram alcançar a final, que será disputada às 20h30 desta terça-feira.