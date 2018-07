Técnico alemão de canoagem slalom morre após acidente de carro no Rio

Morreu nesta segunda-feira, 15, o técnico-assistente da seleção alemã de canoagem slalom Stefan Henze. Ele tinha 35 anos e estava internado desde sexta-feira no Hospital Miguel Couto, depois de sofrer um acidente de táxi na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O anúncio foi feito pela Confederação Alemã Esportes Olímpicos (DOSB, na sigla em alemão), em nota oficial.

"Estamos muito tristes", disse o presidente da DOSB, Alfons Hörmann. "Palavras não podem descrever o que estamos sentindo após esta perda terrível. O espírito olímpico de Stefan vai continuar vivendo em outras pessoas". O chefe da delegação alemã, Michael Vesper, reforçou: "Hoje o esporte ficou em segundo plano para nós. Nosso pensamentos estão com os entes queridos de Stefan, que vieram dizer adeus", disse, referindo-se aos pais e irmãos do técnico, no Rio para acompanhá-lo.

Henze estava no táxi com um médico da equipe alemã. Eles saíam de um bar, por volta das 4h30 da última sexta-feira, e voltavam para dormir na Vila. O acidente foi na Avenida das Américas, já na Barra: o táxi bateu violentamente num poste. Henze sofreu uma forte pancada na cabeça. O companheiro de delegação teve ferimentos leves. O taxista vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Ele foi submetido a exame para detecção de álcool no sangue, que deu negativo.

O técnico foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra, e depois transferido para o Miguel Couto, no Leblon, onde já chegou em estado gravíssimo. Na unidade, passou por uma ressuscitação neurológica. Horas depois, foi submetido a uma cirurgia para aliviar a pressão intracraniana, na qual metade da calota foi retirada. Junto à equipe do hospital estava o médico-chefe da delegação alemã, Bernd Wolfarth.

Os atletas alemães farão uma homenagem a Henze amanhã, na Vila Olímpica, e a bandeira da Alemanha ficará hasteada em meio mastro, com a anuência do Comitê Olímpico Internacional. Henze é medalhista olímpico: conquistou a prata em Atenas em 2004 e posteriormente entrou para a equipe técnica.