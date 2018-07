Técnico da Colômbia diz que Neymar deveria ter sido expulso, mas elogia atacante

O técnico da seleção colombiana olímpica não gostou da atuação do árbitro Cuneyt Çakir na derrota por 2 a 0 para o Brasil no último sábado, no Itaquerão, pelas quartas de final dos Jogos do Rio. Para Carlos Restrepo, Neymar merecia ter sido expulso por lance ainda no primeiro tempo.

"Para mim, em outras circunstâncias, o que fez o Neymar era para expulsão", declarou o treinador. "A falta que ele fez é desclassificável". No lance em questão, o atacante brasileiro se irritou com a falta de fair play dos colombianos, após lance em que a seleção colocou a bola para fora, e atingiu o rival Andrés Roa.

Restrepo, no entanto, se rendeu à qualidade do atacante do Barcelona, que foi o responsável por abrir o placar para o Brasil de falta, logo no início da partida. "Não quero criar uma polêmica, e não é segredo para ninguém que o Neymar é um grande jogador", disse.

Sobre o jogo, o técnico colombiano avaliou que seus comandados foram punidos por uma atuação abaixo do esperado no primeiro tempo. "A Colômbia se equivocou e perdeu no primeiro tempo. Me parece que a partida tem momentos muito definitivos. Queríamos estar bem plantados em campo e vínhamos de um bom jogo, mas o gol de falta sem dúvida pesou."

