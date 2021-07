Técnico da equipe checa de vôlei de praia testa positivo para covid-19 na Vila Olímpica

O técnico da seleção checa de vôlei de praia que deve participar da Olimpíada de Tóquio-2020, Simon Nausch, testou positivo em um exame para covid-19 realizado na Vila Olímpica, um dia depois do anúncio do contágio de um dos jogadores, Ondrej Perusic, informou a delegação do país da Europa Central.

"Pelo menos sabemos que os testes regulares funcionam e detectam casos positivos desde o início. É desagradável para nós, mas nos acostumamos", disse o chefe da delegação checa, Martin Doktor, em um comunicado.

O oficial afirmou que Nausch deixou a Vila Olímpica e está isolado e que qualquer outro que tenha tido um contato próximo com ele também será confinado.

"Devido aos casos anteriores em nossa equipe, tentamos ser extremamente cuidadosos. Infelizmente algo não deu certo, mas estou satisfeito por ter me isolado antes de colocar em risco a participação de alguém nos Jogos", disse Nausch em um comunicado.

O anúncio veio um dia depois de o jogador checo de vôlei de praia, Ondrej Perusic, também ter testado positivo, assim como um membro da delegação, ao chegar a Tóquio na semana passada.

A Vila Olímpica é um complexo de apartamentos e restaurantes que acomodará até 6.700 atletas e treinadores nos horários de pico durante os Jogos.