Técnico de francês diz que candomblé está por trás de vitória de Thiago Braz

Depois de reclamar do público no Engenhão no momento do seu salto com vara, pressionado pelo sucesso do brasileiro Thiago Braz, o time do atleta francês Renaud Lavillenie arrumou outra desculpa para explicar o próprio fracasso e o sucesso do rival. De acordo com o treinador de Lavillenie, o competidor baiano tem 'pacto' com o sobrenatural, com "forças místicas, talvez as do candomblé". E isso o teria feito medalhista de ouro nos Jogos do Rio, enquanto que seu pupilo ficou com a prata.

"Thiago Braz conseguiu um salto de 6,03m. Ele pode ter contado com a ajuda de forças místicas, talvez as do candomblé", afirmou Philippe d'Encausse, em entrevista ao jornal francês Le Monde. "(O Brasil) é um país bizarro", acrescentou, ao repórter do jornal francês. De acordo com o repórter, o treinador teria dito isso "quase que em tom de admiração."

Lavillenie ficou com o segundo lugar após saltar 5,98m, cinco centímetros a menos que o brasileiro. Thiago Braz ganhou o primeiro ouro masculino na história do salto com vara, com quebra de recorde olímpico. O competidor francês reclamou das vaias e chegou a se comparar com Jesse Owens, o lendário velocista negro americano que fez história nos Jogos de Berlim de 1936 ao confrontar a "supremacia ariana" de Adolf Hitler. "Em 1936, a multidão estava contra Jesse Owens. Não vimos isso desde então. Temos que lidar com isso", disse. "Só estou decepcionado com a total falta de respeito do público. Isso não é digno de um estádio olímpico. Mas estou contente com esta medalha."

NA MÍDIA

A imprensa francesa repercutiu as críticas de Lavillenie. Segundo o Le Monde, o saltador francês "saiu de sua bolha de concentração, excedida pelas vaias do público carioca, que encoraja seus protegidos ao mesmo tempo em que desestabiliza seus adversários".

O Le Figaro disse que a prova "ocorreu sob condições difíceis", em alusão à chuva e às vaias. Mas a imprensa francesa considerou inadequada a comparação de Lavillenie com Owens.

