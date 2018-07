Técnico exalta goleada e destaca evolução da seleção olímpica

"Encerramos este 2015 na certeza de que evoluímos. Foi um ano intenso, chegamos à final do Mundial Sub-20, disputamos medalha no Pan-Americano. Agora fizemos vários jogos com resultados importantes", avaliou o treinador, que substitui Dunga quando o treinador está no comando da seleção principal. "Mas temos muito a trabalhar, temos que continuar focado, com os pés no chão para que possamos chegar fortes na Olimpíada."

Quanto ao jogo contra os norte-americanos, Micale aprovou a recuperação da equipe ao longo do jogo. O Brasil começou perdendo, mas buscou a virada e goleou. "Saímos atras e, mesmo assim, a equipe manteve o equilíbrio, tomou as rédeas do jogo ainda no primeiro tempo. E fizemos um placar elástico. Mais que o placar, mostramos evolução. A equipe vem demonstrando bom entrosamento, vem construindo o jogo, pressionado os adversários", exaltou.

O ano de 2015 da seleção olímpica se encerrou com o amistoso disputado na noite deste domingo. Mas o trabalho de Micale ainda se prolongará pelas próximas semanas. "Na quinta-feira já estarei vendo a final da Copa do Brasil Sub-20. Na sequência, vamos visitar alguns clubes, manteremos uma agenda intensa neste final de ano", revelou.