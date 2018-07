Teddy Riner vai ao Catar com prefeita de Paris defender candidatura olímpica

A cidade de Paris será representada por uma delegação de peso para a assembleia geral da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC, na sigla em inglês), entre terça e quarta-feira da semana que vem, no Catar. Será a primeira apresentação das candidatas a serem sede dos Jogos Olímpicos de 2024 diante da poderosa entidade que reúne 206 comitês olímpicos nacionais, muitos deles com direito a voto na votação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A comitiva francesa para o evento, anunciada nesta quinta-feira, vai contar com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e também com o maior astro do esporte francês na atualidade, o bicampeão olímpico de judô Teddy Riner.

"Nossa visão para os Jogos de 2024 - que está completamente alinhada com as estratégias da cidade em longo prazo nas áreas esportiva, econômica, social e de desenvolvimento - está avançando muito bem, mas é importante que trabalhemos com todos os stakeholders (público estratégico) olímpicos", disse Hidalgo, em comunicado.

Ela sempre deu apoio explícito à campanha de Paris pelos Jogos de 2024, mas seu suporte cresce em importância depois que outra grande capital europeia, Roma, desistiu da candidatura por decisão da prefeita eleita Virginia Raggi. "Nossa campanha tem 100% de apoio suprapartidário em todos os níveis de governo a partir da presidência", reforçou Hidalgo.

Além de Paris, também participam da eleição as cidades de Budapeste (Hungria) e Los Angeles (EUA). Antes de Roma, também Hamburgo (Alemanha) e Boston (EUA) haviam desistido. Os húngaros ainda discutem se vão manter a candidatura. A escolha vai acontecer em setembro do ano que vem.