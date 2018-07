Temer celebra ouro da seleção e diz que é 'hora de nos reerguemos com grandeza'

Minutos depois da vitória do Brasil sobre a Alemanha nos pênaltis, o presidente em exercício Michel Temer usou as redes sociais para parabenizar a seleção masculina de futebol pela inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

"A seleção olímpica de #futebol conquista #ouro inédito em momento histórico do País. Hora de nos reerguermos com a grandeza do nosso Brasil", escreveu o presidente em exercício.

A seleção olímpica de #futebol conquista #ouro inédito em momento histórico do país. Hora de nos reerguermos com a grandeza do nosso #BRA! — Michel Temer (@MichelTemer) 20 de agosto de 2016

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também comemorou o ouro olímpico do futebol masculino. "É ouro para o Brasil! É e será ouro para todos brasileiros!", afirmou.

A presidente afastada Dilma Rousseff também festejou o ouro inédito. "Parabéns, Brasil, pela vitória! Nada como um dia depois do outro! Vamos comemorar! #SomosTodosBrasil", disse, referindo-se à decepção na Copa do Mundo de 2014. "O Brasil, comandado por @NeymarJr, mostrou a força do nosso futebol e trouxe o #ouro inédito."

A seleção buscou a conquista olímpica neste sábado, no Maracanã, ao vencer a Alemanha por 5 a 4 nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo normal - na prorrogação o placar não foi alterado.

