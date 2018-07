Temer é vaiado pelo menos quatro vezes no Maracanã

O presidente Michel Temer foi vaiado ou ouviu gritos de “Fora Temer” pelo menos quatro vezes na noite desta quarta-feira, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio-2016, realizada no Maracanã. O momento de maior vaia foi quando ele declarou oficialmente aberta a competição. Nesse momento, Temer ouviu apupos de boa parte do público presente, que também entoou gritos repetidos pedindo sua saída da presidência.

Assim como acontecera no mês passado, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, Temer não realizou nenhum discurso, mas o protocolo estabelece que o presidente do país-sede declare aberto oficialmente os Jogos, numa fala de poucos segundos. Foi nesse momento que Michel Temer foi vaiado com mais intensidade.

Tão logo ele fez o anúncio, as vaias acabaram abafadas por uma sequência de fogos de artifício, que deram sequência à cerimônia de abertura – o show pirotécnico também havia sido realizado no início do espetáculo e pouco antes dos discursos.

Os telões do estádio não exibiram uma única vez a imagem de Michel Temer durante a noite, nem mesmo no momento em que ele declarou abertos os Jogos. O mesmo não se aplicou ao presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), Philip Craven, que foi filmado inúmeras vezes e passou boa parte do tempo sentado bem ao seu lado.

Houve vaia a Temer também quando o presidente do Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, e IPC discursaram agradecendo o apoio do governo. Nesse momento, boa parte do Maracanã gritou “Fora Temer”. Parte do público aplaudiu.

Antes mesmo de aparecer na Tribuna de Honra do Maracanã, Temer já ouvira protestos dos presentes. Às 18h07, boa parte do público presente gritou “Fora Temer” repetidas vezes. O presidente chegou à tribuna seis minutos mais tarde, acompanhado da primeira-dama, Marcela. Temer foi uma das últimas autoridades a ocupar seu espaço no Maracanã, e sua entrada foi discreta, quando as luzes do estádio já estavam apagadas para o início da cerimônia, que iniciou pontualmente no horário previsto, às 18h15.

Praticamente sem contar com a presença de chefes de Estado do exterior, a Tribuna de Honra foi ocupada por grande número de políticos do País. Além de Temer e Marcela, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o governador em exercício, Francisco Dornelles, o governador licenciado, Luiz Fernando Pezão, e os ministros José Serra (Relações Exteriores), Raul Jungmann (Defesa) e Alexandre de Moraes (Justiça e Cidadania), além do secretário-executivo do Programa de Parceria em Investimentos, Moreira Franco, compareceram.