Temer receberá tocha paralímpica no Palácio do Planalto nesta quinta

Em mais uma tentativa de mostrar que toca a agenda do governo de forma independente ao processo de impeachment, o presidente em exercício, Michel Temer, fará nesta quinta-feira uma cerimônia para receber a tocha Paralímpica no Palácio do Planalto. O evento está marcado para as 15 horas. Também nesta quinta, o Senado Federal dá início aos trabalhos do julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff no plenário da Casa.

Na próxima segunda-feira, quando está prevista a fala da presidente afastada Dilma Rousseff no plenário do Senado, Temer deve receber os atletas brasileiros medalhistas nos Jogos Olímpicos. O evento está sendo organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), pelo Planalto e pelo Ministério do Esporte.

A fala de Dilma está marcada as 9 horas. No entanto, como ela está disposta a responder perguntas de senadores, pode ser que Temer esteja em evento oficial enquanto a petista se defende. O horário do evento dos atletas medalhistas ainda não foi decidido, mas está pré-agendado para as 11 horas.