Temer visita Parque Olímpico e encontra com Bach

Michel Temer, o presidente em exercício do Brasil, embarcou na manhã desta terça-feira para o Rio de Janeiro, onde visitará as obras do Parque Olímpico. A previsão, segundo a agenda presidencial, é que Temer se encontre com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, às 10 horas, já no Parque Olímpico.

Na sequência, o presidente em exercício terá uma reunião com o Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman. Às 11 horas, Temer faz a visita propriamente dita e em seguida participa de uma reunião de trabalho com os organizadores do evento e ministros.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, convidou Temer para um almoço, mas, de acordo com interlocutores, o presidente em exercício preferiu esperar para ver o tempo que agenda relativa aos Jogos Olímpicos vai demorar para então dar uma resposta ao correligionário. Temer não quer ficar muito tempo longe de Brasília para se concentrar na agenda econômica do governo, que está sendo finalizada.

