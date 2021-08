Terceiro dia da Paralimpíada tem Petrúcio Ferreira e Daniel Dias; confira os destaques

O terceiro dia de competições da Paralimpíada de Tóquio terá dois dos maiores atletas brasileiros competindo: no primeiro dia do atletismo, Petrúcio Ferreira compete nos 100m rasos da classe T47, para amputados, e busca o bicampeonato paralímpico; enquanto nas piscinas Daniel Dias compete nos 50m borboleta da classe s5, para pessoas com má-formação congênita, e tenta ampliar a contagem de 27 medalhas paralímpicas já conquistadas.

O Brasil também entra em quadra pela primeira vez no vôlei sentado, busca a classificação no goalball masculino e a primeira vitória no feminino e tem Lauro Chaman competindo na prova em que é especialista no ciclismo da classe C4. Confira os principais destaques.

ATLETISMO

O atletismo começa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio na noite desta quinta e tem as primeiras disputas de medalha já na madrugada e manhã de sexta. O principal destaque é Petrúcio Ferreira, campeão paralímpico e recordista mundial dos 100m rasos na classe T47, para amputados. O velocista é a principal esperança de medalha na prova, que também conta com Washington Junior.

Outros dois atletas cotados para medalha são Mateus Evangelista nos 100m rasos na classe T37 (classe para pessoas com algum tipo de paralisia ou dificuldade de coordenação motora, sem cadeira de rodas) e Silvânia Lima, no salto em distância feminino na classe T11 (atletas com deficiência visual, completamente cegos). As eliminatórias começam a partir das 21h30.

NATAÇÃO

Daniel Dias volta a entrar na piscina para disputas na classe (para pessoas com má-formação congênita ou amputados dos membros superiores e inferiores), dessa vez para a prova dos 50m borboleta. Quem também volta à piscina é Gabriel Bandeira, que já conquistou um ouro em Tóquio, para disputar os 200m livre da classe s14, para atletas com deficiência intelectual.

Outras chance de medalha vem com Cecília Araújo, campeã mundial, que compete nos 100m costas na classe s8 (atletas amputados de um membro ou com limitação de movimentos nos membros inferiores). Joana Neves, que ganhou bronze com a equipe do revezamento 4x50m livre, disputa os 50m borboleta s5.

CICLISMO

Lauro Chaman tem mais uma chance em busca do ouro olímpico, a única medalha que lhe falta na carreira (foi prata e bronze na Rio-2016). Agora, a disputa é na prova de perseguição individual da classe C5, na pista de 4000m. A classe C5 é para quem tem algum tipo de deficiência motora leve e compete em bicicletas com o formato tradicional. A prova consiste em dois atletas largarem ao mesmo tempo de pontos opostos da pista, vencendo quem alcançar o adversário ainda no lado dele. A eliminatória começa às 22h.

GOALBALL

Visando se reabilitar após derrota na estreia para os Estados Unidos, a seleção feminina encara as anfitriãs japonesas às 22:45. Uma vitória já deixa a classificação bem encaminhada.

Já time brasileiro masculino encara a Argélia às 5:30, em um confronto considerado fácil e que pode garantir vaga nas quarta-de-final. Até agora, a seleção venceu a Lituânia na estreia e foi derrotada pelos Estados Unidos.

O goalball é um esporte para deficientes visuais em que três atletas jogam de cada lado, um pivô no centro e dois alas. Em campos opostos, os atletas lançam a bola com a mão para tentar marcar, enquanto os três do outro time defendem, podendo usar as mãos e pés para tal.

VÔLEI SENTADO

A seleção feminina de vôlei sentado começa sua disputa no grupo diante do Canadá, às 6h 30. O Brasil é considerado uma das potências mundiais no esporte, tanto no masculino quanto no feminino.

TÊNIS DE MESA

A noite reserva dois confrontos pela fase de grupos para brasileiros considerados favoritos à medalha: Danielle Rauen, da classe 9 joga pela segunda vez em Tóquio contra Xiong Guyan, da China, às 21h e Israel Stroh, da classe 7, encara Jake Ballestrino, da Austrália, às 21h, para confirmar vaga na próxima fase após duas vitórias. Na madrugada, outro nome forte do Brasil, Bruna Alexandre, da classe 10, joga pela segunda vez às 4h da manhã, agora contra Tzu Yu Lin, do Taipé Chinês.

No tênis de mesa paralímpico, as dez primeiras classes são para quem tem limitações de movimento, sendo as cinco primeiras para cadeirantes e as cinco seguintes para andantes. Quanto mais limitadas forem as movimentações dos atletas, menor será a classe dele.

QUINTA-FEIRA - NOITE

21h00 - Tiro com arco - classe w1 masc (Helcio Perilo)

21h00 - Tiro com arco - classe w1 fem (Rejane da Silva)

21h00 - Tiro com arco - individual fem composto (Jane Gogel)

21h00 - Tiro com arco - individual recurco fem (Fabiola Dergovics)

21h00 - Tênis de mesa - fase de grupos classe 9 (Danielle Rauen)

21h07 - Natação - 200m livre masc classe S14 (Felipe Vila Real)

21h16 - Natação - 200m livre masc classe S14 (Gabriel Bandeira)

21h29 - Natação - 50m livre masc classe S11 (Wendell Belarmino e Matheus Rheine)

21h30 - Atletismo - Salto em distância fem classe T11 (Silvania Costa e Lorena Salvatini)

21h30 - Remo - sculls simples fem classe PR1W1x (Claudia Sabino)

21h35 - Atletismo - 5000m masc classe T11 (Yeltsin Jacques e Julio Agripino)

21h40 - Tênis de mesa - fase de grupos classe 7 (Paulo Filho)

21h48 - Natação - 50m borboleta masc classe S5 (Daniel Dias)

21h59 - Natação - 50m borboleta fem classe S5 (Esthefany Rodrigues e Joana Euzebio)

22h10 - Remo - Sculls simples masc classe PR1M1x (Renê Pereira)

22h14 - Atletismo - 100m masc classe T12 (Fabricio Ferreira)

22h20 - Tênis de mesa - fase de grupos classe 8 (Lethicia Lacerda)

22h21 - Atletismo - 100m masc classe T12 (Kesley Teodoro)

22h21 - Atletismo - 100m masc classe T12 (Joeferson de Oliveira)

22h30 - Goalball fem (Brasil x Japão)

22h30 - Judô - categoria 60kg masc (Thiego Marques)

22h36 - Ciclismo de pista - 4000m masc perseguição individual classe C4 (André Luiz Grizante)

22h50 - Sculls duplo misto classe PR2Mix2x (Josiane Dias e Michel Pessanha)

23h00 - Tênis de mesa - fase de grupos classe 7 (Israel Stroh)

23h00 - Tênis em cadeira de rodas individual (Maurício Pomme)

23h00 - Tênis em cadeira de rodas individual (Rafael Medeiros)

23h01 - Atletismo - 400m fem classe T11 (Jhulia dos Santos)

23h14 - Ciclismo de pista - 4000m masc perseguição individual classe C5 (Lauro Chaman)

23h17 - Atletismo - 400m fem classe T11 (Silvania Costa)

23h20 - Judô - categoria 52kg fem (Karla Cardoso)

23h25 - Atletismo - 400m fem classe T11 (Thalita Vitoria)

23h50 - Remo - Coxed four misto classe PR3Mix4+ (Ana Paula Madruga, Diana Barcelos, Valdeni Junior, Jairo Natanael e Jucelino da Silva)

23h57 - Atletismo - 100m masc classe T37 (Christian Gabriel e Mateus Cardoso)

SEXTA-FEIRA - MADRUGADA

00h03 - Atletismo - 100m masc classe T37 (Ricardo Gomes)

00h29 - Atletismo - 100m masc classe T47 (Lucas Lima e Washington Junior)

00h29 - Atletismo - 100m masc classe T47 (Petrucio Ferreira)

01h00 - Tênis em cadeiras de rodas individual (Dani Rodrigues)

01h00 - Tênis em cadeira de rodas - duplas (Caldeira e Duval)

01h20 - Ciclismo de pista - 1000m masc contra-relógio classe C1-3 (Carlos Alberto Soares)

01h40 - Tênis de mesa - fase de grupos classe 10 (Carlos Alberto Junior)

02h00 - 21h - Tiro com arco - individual composto masc (Andrey de Castro)

02h00 - Tiro com arco - individual recurco masc (Heriberto Roca)

02h29 - Ciclismo de pista - 500m fem contra-relógio classe C4-5 (Ana Raquel Batista)

04h00 - Hipismo - Adestramento individual grade I (Sergio Froes Oliva)

04h00 - Tênis de mesa - fase de grupos classe 7 (Millena dos Santos)

04h00 - Tênis de mesa - fase de grupos classe 10 (Bruna Costa)

04h00 - Tênis em cadeira de rodas (Gustavo Silva)

SEXTA-FEIRA - MANHÃ

06h30 - Vôlei sentado fem grupo A (Brasil x Canadá)

07h00 - Atletismo - arremesso de peso masc classe F55 (Wallace Santos)

07h05 - Atletismo - salto em distância masc classe T11 (Ricardo de Oliveira)

07h53 - Atletismo - arremesso de peso masc classe F37 (Emanoel Victor Souza e João Victor Teixeira)

08h30 - Goalball masculino (Brasil x Argélia)

09h25 - Atletismo - 400m fem classe T47 (Fernanda da Silva)

09h53 - Atletismo - 1500m fem classe T13 (Edneusa Santos)