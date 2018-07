Bolt fez história ao garantir o terceiro tricampeonato olímpico vencendo o revezamento 4 x 100m, no Engenhão. O jamaicano conquistou a sua nona medalha de ouro nos Jogos, depois de defender os títulos nos 100 m e nos 200 m na Rio-2016. Confira a reação nas redes sociais ao feito do homem mais rápido do mundo.