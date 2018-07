'Teremos um grande destaque nas lutas nesta Olimpíada', aposta Diogo Silva

Diogo Silva se aposenta no fim da temporada. Fora da Olimpíada, ele garante que estará na torcida para a renovada seleção de tae kwon do e também para as outras modalidades de lutas no Rio. E aposta em belos resultados nos Jogos.

"Não arrisco um nome, mas teremos um grande destaque nas lutas nesta olimpíada", afirma, confiante que teremos conquistas em solo nacional.

Ele ficou perto duas vezes ao chegar em duas semifinais, em Atenas/2004 e Londres/2012. "Cheguei perto e ganhamos uma medalha em Pequim (bronze de Natália Falavigna). Agora, com time renovado e forte, as chances são boas. Além disse temos um time experiente no judô, um renovado no boxe e a Aline Silva que já levou a prata no mundial e chega bem na luta olímpica."

Diogo Silva ressalta que os atletas do País vêm fazendo bonito e estão sempre entre os 10 melhores do mundo.

"As lutas fizeram bonito nas últimas três olimpíadas e esse desempenho deve ser mantido. Ou até superado, a base é forte", diz. "Em 2016 a luta se destacará" aposta.