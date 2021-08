Terremoto assusta seleção brasileira de futebol antes de jogo final da Olimpíada

Os jogadores da seleção brasileira de futebol levaram um susto na madrugada desta quarta-feira. Por volta das 5h40, a cidade de Narita, local em que a delegação esteve hospedada para a grande final, foi atingida por tremores. Segundo sites especializados, foram registrados terremotos de 4,7 e 6 graus na costa de Ibaraki.

Na hora do ocorrido, a delegação brasileira estava dormindo, pois tinham pegado no sono algumas horas antes, já que demoraram a repousar devido a comemoração da vitória sobre o México, que resultou na classificação para o último jogo de futebol masculino na Olimpíada de Tóquio.

Alguns jogadores e membros da comissão técnica relataram que sentiram o hotel tremer. No entanto, não foram todos que perceberam o terremoto e alguns afirmam que não sentiram nada.

Presidente da Federação de Tocantins e chefe da delegação da seleção brasileira masculina de futebol no Japão, Leomar Quintanilha declarou que viu algumas pessoas comentarem algo. Porém, alguns, assim como ele, não sentiram os tremores. "As construções daqui são preparadas para isso, os prédios contam com amortecimento", explicou.

A seleção masculina já seguiu em direção a Yokohama, local da final contra a Espanha. O jogo acontecerá no sábado, 7, às 8h30 (horário de Brasília) e o time brasileiro tenta o bicampeonato.