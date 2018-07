Tetracampeão olímpico, o nadador Kitajima se aposenta

Quatro vezes campeão olímpico, o nadador japonês Kosuke Kitajima anunciou a sua aposentadoria nesta sexta-feira, logo após fracassar em sua tentativa de se classificar para os Jogos do Rio-2016. Ele lutava para disputar a sua quinta Olimpíada, mas não conseguiu superar as seletivas nacionais dos 100 e dos 200 metros peito, em Tóquio.

Estrela do esporte mundial e maior nadador da história do Japão, o atleta de 33 anos de idade ficou apenas em quinto lugar nas eliminatórias dos 200m peito ao cravar o tempo de 2min09s96 nesta sexta. As vagas do país nesta prova ficaram com Yasuhiro Koseki (2min08s14) e Ippei Watanabe (2min09s45).

Antes disso, na terça-feira, Kitajima também fracassou na seletiva dos 100m peito, sendo que ele condicionou a sua continuidade na natação profissional à disputa da Olimpíada de 2016.

"Eu sabia que minha carreira acabaria no Rio ou em Tóquio esta semana. Na minha cabeça está tudo encerrado. Tive um longo e duro caminho para tentar novamente se classificar para uma olimpíada, mas tenho de aceitar o resultado. Não tenho arrependimentos", afirmou o nadador, em entrevista coletiva, na qual segurou as lágrimas ao comentar o seu fracasso na seletiva nacional.

Kitajima foi medalhista de ouro das provas dos 100 e 200 metros peito nos Jogos de Atenas-2004 e Pequim-2008, assim como ajudou o Japão a faturar a prata no revezamento 4x100m medley na Olimpíada de Londres, em 2012. Para completar, ele também foi bronze nesta última prova em Atenas e Pequim.

O astro japonês ainda conquistou três medalhas de ouro em Mundiais, sendo duas delas em Barcelona-2003, nos 100 e 200 metros peito, prova na qual voltaria ao topo do pódio na edição de 2007 da competição, em Melbourne. Ele também acumula outras quatro medalhas de prata e cinco de bronze em Mundiais.

Nos Jogos de Pequim, por sua vez, ele quebrou o recorde mundial dos 100 metros peito ao cravar 58s91, assim como na mesma competição bateu o recorde olímpico dos 200 metros peito com o tempo de 2min07s64.