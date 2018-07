Thiago Braz está fora da disputa do prêmio de Atleta do Ano da Iaaf

Ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio, o brasileiro Thiago Braz não está entre os finalistas na disputa do prêmio de Atleta do Ano da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf, na sigla em inglês). Os três atletas que continuam na briga pela honraria são o jamaicano Usain Bolt, o britânico Mo Farah e o sul-africano Wayde van Niekerk. Os vencedores serão conhecidos no IAAF Awards Night, no dia 2 de dezembro, em Mônaco.

Bolt, que já venceu a premiação cinco vezes, é novamente o favorito. No Rio, o astro jamaicano conquistou três medalhas olímpicas de ouro - 100 m, 200 m e revezamento 4x100 m - tornando-se tricampeão em todas as provas disputadas. Mo Farah faturou o bicampeonato olímpico nos 5.000 m e nos 10.000 m, enquanto Wayde van Niekerk quebrou o recorde mundial nos 400 m.

Entre as mulheres, a jamaicana Elaine Thompson, a etíope Almaz Ayana e a polonesa Anita Wlodarczyk são as postulantes ao prêmio. Aos 24 anos, a velocista surpreendeu e ficou com a medalha de ouro nos 100 m e nos 200 m e ajudou a Jamaica a levar a prata no revezamento 4x100 m. A fundista pulverizou o recorde mundial dos 10.000 m, enquanto Wlodarczyk bateu o próprio recorde no lançamento de martelo.

Os três finalistas de cada gênero foram escolhidos em uma votação encerrada no dia 1º de novembro. Os votos do Conselho da Iaaf representaram 50% do resultado, a escolha da Família da Iaaf (federações, membros do Comitê, diretores, atletas embaixadores, representantes dos atletas, atletas de ponta, membros da imprensa internacional, funcionários da Iaaf e parceiros oficiais da Iaaf) contou 25% e a preferência do público, em eleição conduzida pelas redes sociais, completou o resultado.