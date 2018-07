Thiago Braz fica em 5º no salto com vara do Meeting Indoor de Glasgow Dois brasileiros competiram neste sábado no Meeting Indoor de Glasgow, na Escócia. Na competição, disputada na Emirates Arena, Thiago Braz ficou com a quinta colocação na prova do salto com vara. Com a marca de 5,60 metros, ficou empatado com Robert Sobera, da Polônia, e Germán Chiaraviglio, da Argentina, que terminaram na terceira e quarta posições, respectivamente, por terem saltado menos vezes. Na semana passada, o brasileiro havia batido o recorde sul-americano com 5,93 metros.