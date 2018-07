Thiago Braz salta 5,72m e fica com prata em torneio na Alemanha

Candidato a subir ao pódio nos Jogos Olímpicos do Rio, Thiago Braz segue apresentando resultados regulares na temporada internacional. Nesta terça-feira, ele participou de um torneio de salto com vara em Jockgrim, na Alemanha, e ganhou a medalha de prata ao passar o sarrafo a 5,72m.

Thiago só ficou atrás do norte-americano Sam Kendricks, que é um dos principais candidatos ao título olímpico e saltou 5,82m para ganhar o torneio. O canadense Shawn Barber, atual campeão mundial, também estava na prova mas parou em 5,32m.

Barber, Thiago e Kendricks estão entre as forças do salto com vara para os Jogos Olímpicos do Rio, juntamente com o francês Renaud Lavillenie, que tem as duas melhores marcas do ano: 5,96m e 5,95m.

O brasileiro é o quarto do ranking, com 5,85m. Além deles, também o checo Jan Kudlicka (5,83m) e o francês Kevin Ménaldo (5,80m) já passaram o sarrafo acima de 5,80m na temporada.