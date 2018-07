Thiago diz que nem em treino havia saltado 6 m

O atleta Thiago Braz, de 22 anos, confessou nesta terça-feira, ao retornar a Marília, que não esperava um desempenho como o que o levou à medalha de ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos. “Nunca saltei mais de seis metros nem em treinos”, disse, em concorrida entrevista em um hotel da cidade. “Eu saltava 5,80 m numa boa, mas no final do treino eu tentava pular seis metros e não conseguia. No mínimo, relava”, contou. No Rio, ele estabeleceu novo recorde olímpico com 6,03 m.

Thiago falou durante 40 minutos com jornalistas e lembrou que foi em Marília, onde nasceu, que teve a iniciação no esporte. “Aqui começou tudo, devo isso aos meus amigos e à minha família”, disse o atleta, que mora na Itália. Ele cobrou mais investimentos. “A gente tem vários atletas de Marília competindo lá fora. Aqui é mais difícil, o atletismo está se acabando. O pessoal de Marília precisa de mais apoio, de uma estrutura melhor para todos os esportes.”

Thiago fez referência ao amigo Augusto Dutra, outro mariliense que disputou o salto com vara nos Jogos, mas não se classificou para a final. “Quem é do interior, para se firmar. tem de ir para um grande centro. Eu saí daqui com 14 ou 15 anos, mas o sonho é voltar um dia.”

O medalhista desembarcou na cidade no fim da tarde de segunda-feira e driblou alguns políticos que o esperavam. Thiago Braz permanece em Marília apenas mais um dia. Na próxima semana, deve competir na Europa, onde é aguardado pelo técnico Vitaly Petrov.