Thiago Monteiro encerra preparação na Suécia e viaja a Tóquio para primeira Olimpíada

Thiago Monteiro está nos momentos finais de sua preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Após sua participação no ATP 250 de Bastad, na Suécia, o tenista número 1 do Brasil vai ajustando os últimos detalhes antes de viajar para a capital japonesa, onde disputará a primeira competição olímpica de sua carreira.

"No momento estou treinando em Bastad e muito animado e ansioso para começar a experiência olímpica. Preciso fazer muitos testes em relação ao coronavírus para o controle do COB (Comitê Olímpico do Brasil), então já estou fazendo isso por aqui, e o meu voo também já estava programado para sair da Suécia, então permaneci para treinar e manter o ritmo. Vou acabar chegando lá com uma semana de antecedência e aí encontrarei toda a equipe. Acredito que neste domingo ou segunda-feira já estaremos todos presentes e treinando juntos", disse o atual número 93 do mundo.

Antes de partir, porém, o tenista cearense recebeu a notícia de que também disputará a chave olímpica de duplas, participando ao lado do gaúcho Marcelo Demoliner. "Estou muito animado, especialmente com essa notícia de que entrei nas duplas com o Demo. Vai ser incrível disputar tanto simples quanto duplas. Com certeza aproveitarei toda essa experiência ao máximo", finalizou Monteiro.

As partidas do torneio de tênis nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 terão início no próximo dia 24, no Ariake Tennis Park, na capital japonesa.