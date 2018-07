Thiago Pereira e Henrique Rodrigues fazem dobradinha nos EUA O terceiro e último dia de disputas da etapa de Orlando do Pro Swim, o antigo GP, principal circuito norte-americano de natação, contou com um misto de sucesso e decepção para os grandes nomes do Brasil na modalidade. Nos 200 metros medley, o País festejou uma dobradinha com Thiago Pereira alcançando o ouro com o tempo de 1min59s82 e Henrique Rodrigues faturando a prata com a marca de 1min59s97, deixando para trás o norte-americano Conor Dwyer, bronze com 2min00s03.