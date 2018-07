Thiago Pereira integra comissão de candidatura de Los Angeles para Jogos de 2024 O nadador brasileiro Thiago Pereira foi um dos escolhidos para integrar uma seleta comissão de atletas da candidatura de Los Angeles para receber os Jogos Olímpicos de 2024. O grupo conta com esportistas já aposentados do calibre da ex-ginasta romena Nadia Comaneci e do norte-americano Carl Lewis, dono de dez medalhas olímpicas.