Thiago Pereira lidera eliminatórias dos 200 m medley em Irvine

Recém-saído de um camping de treinamentos em altitude em Flagstaff, no Arizona, Thiago Pereira caiu na piscina nesta sexta-feira em Irvine, também nos Estados Unidos, para sua primeira competição desde a classificação para os Jogos Olímpicos do Rio. Sem forçar, ele liderou as eliminatórias dos 200m medley no Grand Challenge Irvine, evento regional que não reúne os principais nadadores norte-americanos.

Thiago Pereira marcou o tempo de 2min04s07, alto na comparação com a marca feita no Troféu Maria Lenk: 1min57s91. O brasileiro nada a final à noite e volta a cair na piscina no sábado de manhã para os 100 m borboleta. Na Olimpíada, ele estará só nos 200 m medley.

Mesmo assim, se inscreveu para cinco provas na etapa de Santa Clara do circuito Pro Series, no fim de semana que vem, entre 3 e 5 de junho. Thiago vai nadar os 100m peito, 100m costas, 200m borboleta, 200m livre e 200m medley.

A competição em Santa Clara será um teste para oito dos 33 brasileiros que estarão no Rio-2016. Também foram convocados Tales Cerdeira, Marcos Macedo, Kaio Márcio, Leonardo de Deus, Gabriel Santos, Brandonn Almeida e Miguel Valente.

Paralelamente, à etapa de Santa Clara, na costa Oeste dos Estados Unido, será realizada uma etapa em Indianápolis, na costa Leste. Lá estarão três nadadores brasileiros radicados nos EUA: João de Lucca (200m, 100m e 50m livre), Marcelo Chierighini (100m e 50m livre) e Bruno Fratus (50m livre).

O restante da seleção brasileira vai para a Europa, onde participará de duas etapas do Mare Nostrum, principal circuito de natação do Velho Continente. Natália de Luccas estava convocada para ir a Santa Clara, mas não foi inscrita no GP norte-americano.