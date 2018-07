Thiago Pereira vence primeira prova da preparação ao Rio-2016

Thiago Pereira começou bem a preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Na noite de sexta-feira, o brasileiro venceu os 200 metros medley no Grand Challenge Irvine, evento regional disputado em Irvine, na Califórnia. O torneio não reúne os principais nadadores norte-americanos, mas conta com nomes como Jessica Hardy e Vladmir Morozov.

Depois de ser o mais rápido pela manhã, nas eliminatórias, Thiago melhorou na final para vencer com o tempo de 2min00s24. De qualquer forma, ainda ficou distante da marca feita no Troféu Maria Lenk: 1min57s91. O brasileiro volta a cair na piscina neste sábado para os 100 m borboleta. Na Olimpíada, ele estará só nos 200 m medley.

Mesmo assim, se inscreveu para cinco provas na etapa de Santa Clara do circuito Pro Series, no fim de semana que vem, entre 3 e 5 de junho. Thiago vai nadar os 100 m peito, 100 m costas, 200 m borboleta, 200m livre e 200 m medley. Nesta semana, ele encerrou, com parte da seleção brasileira, um camping de treinamentos em altitude em Flagstaff, no Arizona.