Tiago Camilo confia no judô brasileiro: 'Pressão está nos adversários'

Tiago Camilo é praticamente uma lenda do judô. Campeão mundial em 2007, tricampeão pan-americano e duas vezes medalhista olímpico, ele se prepara para a quarta olimpíada na carreira e visitou a redação do Estado para participar do programa "Entre Nós", apresentado pelo colunista Eduardo Moreira. No bate-papo, o judoca destacou a felicidade em competir dentro de casa, o apoio da torcida e ainda revelou os seus segredos para, aos 34 anos, ainda ser um atleta de alto rendimento.

"Quando eu tinha 14 anos, decidi que o que eu queria era viver em função de um sonho olímpico e viver o esporte de alto rendimento. Desde então, comecei a me dedicar. O amor pelo esporte, o prazer de estar todos os dias no tatame, colocar a bandeira no peito, enfim, todos esses componentes tornaram a minha carreira tão longa", disse ele, que, competindo com atletas até 90 kg, tenta ser o primeiro judoca a ser medalhista olímpico em três categorias diferentes - em Sydney-2000, foi prata entre os até 73 kg e em Atenas-2004, bronze entre os até 81 kg - e acredita que o apoio da torcida brasileira no Rio de Janeiro, onde foi campeão pan-americano e mundial, em 2007, vai ser um diferencial. "A pressão será para os adversários. Eu estou em casa, vou ter torcida do meu lado".

Focado em conquistar mais uma medalha para o Brasil em, provavelmente, sua última Olimpíada na carreira, Tiago acredita que o segredo de tudo está no "prazer e alegria" que ele sente ao entrar no tatame e acredita que assim pode formar novos campeões através de seu projeto social que ajuda crianças em locais carentes de São Paulo. "O maior ganho é saber que as crianças vão fazer aula com o brilho nos olhos, com felicidade no coração, aproveitando a oportunidade", concluiu.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA:

