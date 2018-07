Time Brasil ganha música para os Jogos Olímpicos do Rio

Para engajar a torcida pelos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos do Rio, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) lançou na noite deste domingo, no Fantástico (TV Globo), a música que vai embalar o Time Brasil na competição. Composição de Jair Oliveira e Simoninha, a canção é interpretada por artistas do cenário musical nacional, como Ivete Sangalo, Toni Garrido, Preta Gil, Gaby Amarantos, Ana Carolina e Thiaguinho.

O clipe foi produzido em dezembro, no Rio de Janeiro, e reuniu atletas e até a mascote Ginga. A produção também mostra momentos históricos do Brasil em edições anteriores da Olimpíada. A cerimônia de abertura da Rio-2016 será no dia 5 de agosto de 2016.

Confira a letra da música do Time Brasil:

Um time de heróis de verdade

De carne, de osso e coragem

De raça, de força e vontade

Com ginga e brilho no olhar

Um time para se orgulhar

Esse é o time que eu quero

Com o coração todo verde e amarelo, é assim

Milhões de vozes, um só coração

Time Brasil, a torcida canta

Time Brasil, a torcida levanta

Time Brasil, a torcida canta

Time Brasil, a torcida levanta

Time Brasil!

Um time, uma nação, um país, um só coração

Eu vou junto, eu torço, eu canto junto, eu venço junto

Um time, uma nação, um país, um só coração

Eu vou junto, eu torço, eu canto junto, eu venço junto

Time Brasil, Time Brasil

Um time, uma nação, um país, um só coração

Eu vou junto, eu torço, eu canto junto, eu venço junto

Time Brasil, Time Brasil, Time Brasil, Time Brasil

A gente veste a mesma camisa, Time Brasil

A gente veste a mesma camisa, Time Brasil