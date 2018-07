Times europeus não liberam atletas e esvaziam seleções

O futebol masculino da Olimpíada também terá importantes desfalques. Como os clubes não são obrigados pela Fifa a liberar atletas para a competição, nem mesmo aqueles sub-23, várias seleções tiveram negados jogadores que seus técnicos pretendiam convocar. Os europeus, que estão em pré-temporada, deram contribuição importante para esvaziar os Jogos.

O Brasil, por exemplo, ficou sem o goleiro Ederson, pois o Benfica disse não. O lateral-direito Fabinho e o zagueiro Wallace foram negados pelo Mônaco e o volante Fred pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

A seleção de Portugal também sofreu bastante com as negativas. Não terá quatro campeões da Eurocopa. O Sporting não liberou o meio-campo João Mário e o Valencia, da Espanha, reteve o meio-campista André Gomes antes de negociá-lo com o Barcelona. Os dois outros foram negados por clubes alemães: Bayern de Munique (meia Renato Sanchez) e Borussia Dortmund (lateral-esquerdo Rafael Guerrero).

Mas talvez nenhuma equipe tenha sofrido mais que a Alemanha. Com um time formado desde o sub-17, virá ao Brasil “desfigurado”. O técnico Horst Hubresch não poderá contar com o lateral e volante Kimmich (Bayern de Munique), o meia Draxler (Wolfsburg), os volantes Wiegl (Dortmund) e Can (Liverpool) e o meia Sané (Schalke).

A Colômbia não fica atrás. Não terá no Rio o meia Juan Quintero (Porto) e os atacantes Roger Martinez (Jiangsu, da China) e Borré (Atlético de Madrid). A Argentina ficou sem o volante Kranevitter (Atlético de Madrid), além dos atacantes Icardi (Inter de Milão) e Dybala (Juventus).

Apontada como forte candidata à medalha de ouro, a Nigéria não conseguiu a liberação dos atacantes Iwobi (Arsenal) e Iehanacho (Manchester City).

Nem mesmo o Iraque, segundo adversário do Brasil na Olimpíada, conseguiu trazer todos os jogadores que queria: Dhurgham Ismail, meia de 22 anos, joga na Turquia e não foi liberado pelo Rizespor.

