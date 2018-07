Tite e Edu Gaspar visitam seleção olímpica em Teresópolis

O técnico da seleção brasileira principal, Tite, e o coordenador de seleções Edu Gaspar, estão na Granja Comary. Eles chegaram durante a parte final do treinamento da equipe olímpica na manhã desta quarta-feira. À tarde, pela programação, deverão acompanhar toda a atividade tática que terá o comando de Rogério Micale.

Tite observou os últimos minutos do treinamento de pé, na porta de acesso ao vestiário da Granja. Ali, cumprimentou todos os jogadores que por ali passaram após o encerramento da atividade. Com Neymar, fez uma saudação carinhosa. Eles trocaram cumprimentos e conversaram com alguns segundos.

Tite vai almoçar com o grupo. Além de observar o treino da tarde, conversará reservadamente com Micale e também está previsto um papo com Neymar, o principal jogador da seleção olímpica e também da principal.

A participação de Tite na preparação da seleção olímpica é vista como bastante positiva por Micale. Em entrevista ao Estado, publicada no último domingo, ele havia antecipado que o treinador da equipe principal estará presente sempre que sua agenda permitir.