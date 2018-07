Tocha Olímpica passa por 5 cidades em dia de agenda cheia em Goiás

A tocha olímpica teve de cumprir agenda cheia nesta quarta-feira (6), em seu quarto dia de revezamento. Para percorrer as cinco cidades goianas previstas no roteiro, a comitiva teve de dar início ao revezamento às 7h30 da manhã em Trindade. Depois, ainda na região metropolitana da capital, passou por Aparecida de Goiânia, antes de seguir para Caldas Novas, com escalas em Piracanjuba e Morrinhos.

O comboio pegou Trindade ainda acordando. O entusiasmo e a presença de público foram crescendo à medida que o dia foi avançando. Em contrapartida, o calor também castigou quem se dispôs a ir às ruas para ver a passagem da tocha, que cumpriu um roteiro religioso na chamada capital da fé de Goiás, passando pela Matriz do Divino Pai Eterno e pela Basílica da cidade.

Em Aparecida de Goiânia, a tocha percorreu um trecho longo, e se aproveitou do comércio aberto para ganhar admiradores e críticos. O contraste da empolgação das pessoas que se aglomeraram nas calçadas com quem estava no trânsito era evidente. A passagem do comboio travou algumas ruas da cidade e deixou muita gente insatisfeita.

Após se afastar da região metropolitana de Goiânia, a tocha voltou a conviver com um público mais receptivo, menos contestador. A previsão é de que o dia cheio seja encerrado nas águas termais de Caldas Novas, com direito a um passeio em um dos parques aquáticos da cidade.

O revezamento da tocha olímpica encerra sua passagem por Goiás neste sábado (7), em Pires do Rio, Ipameri e Goiandira, na chamada região da estrada de ferro, no sudeste do estado. Depois, segue com destino a Minas Gerais, que receberá o revezamento em 32 cidades, serão cerca de 2,5 mil quilômetros por terras mineiras. Araguari e Uberlândia serão as primeiras cidades de Minas no roteiro da tocha.