Tóquio revela nomes oficiais de mascotes dos Jogos Olímpicos de 2020

TÓQUIO - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio revelou o nome das mascostes que representarão as competições em 2020. "Miraitowa" e "Someity" batizam os dois personagens escolhidos em votação com estudantes japoneses no começo do ano. A dupla futurista, inspirada em animes, buscam representar a tradição e inovação do país nas Olimpíadas.

Miraitowa, a mascote azul que representará os Jogos Olímpicos, é a combinação das palavras japonesas para "futuro" e "eternidade". Segundo os criadores, o personagem tem um forte senso de justiça e um super poder que o torna capaz de se mover para qualquer lugar instantaneamente. A mascote das Paraolímpiadas, Someity, teve o nome derivado de "Someiyoshino", uma espécie de cerejeira popular no Japão. Descrita como calma, mas forte quando necessário, a personagem tem o poder de mover qualquer coisa com a mente.

A dupla foi revelada em fevereiro após uma expressiva votação realizada com estudantes japoneses em todas as regiões do país. O objetivo do processo seletivo era envolver os alunos com as Olimpíadas e garantir a transparência na escolha das mascotes. A dupla, segundo o Comitê Organizador, representa a tradição e a inovação do Japão.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados entre 24 de julho a 9 de agosto de 2020. //ASSOCIATED PRESS