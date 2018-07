Tóquio revela quatro opções de logotipo para a Olimpíada de 2020

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2020 apresentaram nesta sexta-feira os quatro projetos pré-selecionados para se tornarem o logotipo oficial do evento em Tóquio. Os projetos foram selecionados de 14.599 inscritos em um concurso aberto ao público. Cada emblema para a Olimpíada vem acompanhado de um outro para os Jogos Paralímpicos.

O Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio disse que o público poderá dar a sua opinião sobre os projetos. E essas manifestações serão consideradas durante a definição da comissão criada para a seleção do emblema. Esse comitê encaminhará a sua decisão para o conselho executivo do comitê organizador do evento, que dará a aprovação final. O emblema escolhido será anunciado em 25 de abril.

"Os membros da Comissão de Seleção do emblema de Tóquio-2020 realizaram uma série de intensas discussões e seleções cuidadosas e temos finalmente reduzidos os 14.599 projetos originalmente inscritos a uma lista final de quatro projetos pendentes", disseram os organizadores da Olimpíada de 2020 em um comunicado.

O processo de seleção foi necessário após um primeiro logotipo escolhido, proposto pelo designer japonês Kenjiro Sano, ser deixado de lado após acusações de plágio por causa de sua semelhança com o logotipo de um teatro na Bélgica.

O comitê organizador disse que houve um processo de investigação sobre os quatro projetos para garantir que eles eram originais e registrá-los como marcas em cooperação com o Comitê Olímpico Internacional.