Tóquio suspende estado de emergência um mês antes do início dos Jogos Olímpicos

O estado de emergência em Tóquio e outras regiões do Japão será suspenso em 20 de junho, um mês antes do início dos Jogos Olímpicos, informou nesta quinta-feira o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga. O governo nipônico, no entanto, manter restrições importantes na capital que, caso permaneçam em vigor, limitarão consideravelmente a presença de público local no evento olímpico, previsto para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto.

Tóquio e outros departamentos japoneses estão desde o fim de abril em estado de emergência, o que consiste principalmente no fechamento mais cedo de bares e restaurantes, assim como a proibição de venda de bebida alcoólica.

De acordo com o primeiro-ministro Suga, este dispositivo será suspenso no domingo em quase todas as áreas afetadas, incluindo a capital, mas com a manutenção de restrições importantes.

Desta maneira, em Tóquio e outros seis departamentos, todos os bares e restaurantes terão que fechar as portas às 20H00, com a possibilidade de servir bebida alcoólica até 19H00.

Além disso, a capital deverá seguir limitando o número de espectadores em competições esportivas e shows, com um limite de capacidade de 50% e público máximo de 5.000 pessoas.

Na quarta-feira, o governo aceitou o limite de 10.000 espectadores para os departamentos que não se encontram em estado de emergência ou "quase em estado de emergência", mas Tóquio está na segunda classificação.

"O número de infecções a nível nacional está em queda desde meados de maio e a disponibilidade de leitos de hospital melhora, mas em alguns departamentos esta curva descendente se achata", afirmou o primeiro-ministro.

Estas regras podem influenciar os organizadores dos Jogos Olímpicos, que no início da próxima semana devem decidir sobre a presença ou não de espectadores locais no evento esportivo de julho e agosto.

Os espectadores procedentes do exterior já foram vetados dos Jogos, algo sem precedentes na história olímpica.