Toronto lança camisinhas temáticas do Pan-2015

O Departamento de Saúde Pública de Toronto lançou, nesta quarta-feira, preservativos temáticos dos Jogos Pan-Americanos, que serão realizados na cidade canadense entre 10 e 26 de julho. A ação faz parte da campanha 'CondomTO' para conscientizar a população sobre sexo seguro.

Com a frase "Let the games begin" ("Que comecem os jogos"), as embalagens trazem imagens que remetem a atletas em um momento mais íntimo usando temas esportivos em suas ilustrações. Os para-atletas também foram lembrados pelos canadenses.

"Como receberemos milhares de visitantes e atletas neste verão, queremos conscientizá-los sobre a importância de um sexo saudável e seguro", disse o vereador Joe Mihevic durante o evento de apresentação das camisinhas.

Na campanha do ano passado, os preservativos traziam avenidas importantes da cidade de Toronto nas embalagens.