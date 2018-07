Tour virtual mostra estágio das obras do parque olímpico de 2016

A 525 dias do início dos Jogos de 2016, a Empresa Olímpica Municipal (EOM) do Rio, responsável pelas obras de infraestrutura, divulgou um vídeo que permite fazer um "tour" virtual pelo principal local de provas da competição, o Parque Olímpico da Barra da Tijuca.

O vídeo mostra imagens captadas no último mês de janeiro e que permitem visualizar o estágio atual das obras. Em sobreposição ao real, estão colocados os projetos de como ficará o Parque Olímpico assim que sua construção esteja concluída. A área de competições ocupa 1,18 milhão de metros quadrados e receberá a disputa de 16 modalidades olímpicas e nove paraolímpicas.

O parque tem dois locais de competições já prontos: o Maria Lenk e a Arena da Barra foram construídos para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Completam a área outras sete instalações - um novo estádio aquático, um centro de tênis, quatro ginásios e o velódromo, obra que nem sequer saiu do chão.

Em visita ao Rio nesta semana, a Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos demonstrou preocupação com o cronograma de obras do velódromo e de outras duas instalações, o campo de golfe e a pista de hipismo. Segundo a presidente da comissão, Nawal el Moutawakel, "há muita pressão no cronograma parar essas provas em função dos eventos-teste".