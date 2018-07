Trabalhadores de obras olímpicas entram em greve no Rio

Trabalhadores que atuam em obras pesadas no Rio de Janeiro, muitas delas ligadas aos Jogos Olímpicos de 2016, iniciaram uma greve por melhores salários nesta segunda-feira, sem prejuízo por enquanto ao cronograma do evento, de acordo com o sindicato.

Os operários do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada Intermunicipal do Rio de Janeiro (Sitraicp) ficarão de braços cruzados até a próxima sexta-feira, quando acontecerá uma audiência de conciliação.

“Por enquanto não afeta a entrega das obras e esperamos um acordo na sexta-feira. Se não houver, aí sim faremos uma paralisação por tempo indeterminado”, disse à Reuters o presidente do sindicato, Nilson Duarte. “Se houver uma paralisação por mais tempo, 10, 15 dias, aí sim pode haver algum prejuízo."

A greve afeta obras ligadas diretamente aos Jogos Olímpicos, como Engenhão e Complexo Esportivo de Deodoro, e obras de infraestrutura para o evento, como expansão do metrô e corredores de ônibus Transbrasil e Transolímpica.

O Sitraicp reivindica aumento salarial de 8,5 por cento e reajuste na cesta básica de 40 reais, mas os patrões, segundo o sindicato, acenam com aumento de 7,3 por cento.

As negociações com as construtoras começaram em fevereiro, mas diante da crise econômica, as empresas não cederam à demanda inicial da categoria de 15 por cento, afirmou Duarte.

“O argumento deles é a situação econômica difícil do país e a questão deles na Lava Jato. Nós estamos fora e não temos nada a ver com isso. Somos trabalhadores e queremos aumento”, disse ele, sobre as investigações que envolvem corrupção na Petrobras.

De acordo com o sindicato, a adesão ao movimento foi de 70 por cento no primeiro dia, sendo que a categoria reúne cerca de 12 mil filiados no Rio. A previsão é que até sexta-feira ocorram protestos e piquetes na porta das obras afetadas pela greve.

Segundo o consórcio Rio Mais, greve não impactou a construção do Parque Olímpico, na zona oeste da cidade, porque os operários do local são vinculados ao Sintraconst, sindicato da construção leve. O comitê organizador dos Jogos não quis se pronunciar.

Essa não é a primeira vez que obras olímpicas são afetadas por greves. Em abril do ano passado, trabalhadores do Parque Olímpico ficaram parados por duas semanas. Eles reivindicavam aumento de benefícios e prêmios.