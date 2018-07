'Treinar fora do Brasil ajudou a organizar minha rotina', diz Scheidt

O velejador Robert Scheidt, dono de cinco medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, vive na Itália desde 2008 com sua família. Foi na Europa onde encontrou o local ideal para treinar para os Jogos do Rio.

Por que você escolheu a Itália?

Eu e a Gintare mudamos para o Lago Di Garda logo depois do nosso casamento, após a Olimpíada de Pequim. Moramos em um vilarejo na província de Trento, a cidade conhecida mais próxima é Verona. O lago é um ponto de encontro de velejadores, bem fácil de viajar para qualquer ponto da Europa.

Como é seu treinamento?

Tenho uma boa programação de exercícios físicos e também da parte técnica, fisioterapia e acompanhamento nas competições. Me sinto muito bem, sem dor. Também precisei me reacostumar aos treinos na Laser, que é uma classe muito solitária e você não tem com quem conversar. Sempre que posso, convido outros velejadores para treinar comigo aqui.

O que você tem aí que não encontra no Brasil?

Moro bem próximo ao Lago Di Garda, o que facilita bastante meus treinamentos. Além disso, pelo fato de ser uma cidade pequena, também ajuda nos deslocamentos.

Acha que o fato de treinar fora do País o ajudou a ter melhores resultados?

Treinar fora do Brasil ajudou a organizar melhor minha rotina pelas facilidades do lugar onde moro. Não acredito que tenha, necessariamente, me ajudado a ter resultados melhores, tanto que já havia ganhado vários Mundiais e medalhas antes de me mudar para a Itália.

Pensa em morar em outro país no futuro? Ou pretende voltar a morar no Brasil?

Tracei como objetivo deixar a vela olímpica após os Jogos do Rio e vou continuar velejando em classes de barco que exijam menos do corpo e mais da cabeça. Mas não estou pensando em aposentadoria agora. Quando chegar a hora, vou definir o que fazer e isso inclui também onde morar.