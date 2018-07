Treino de segurança e transporte fecha ruas ao redor do Maracanã

O entorno do Maracanã foi fechado na manhã deste domingo para treinamento do esquema de segurança e transporte para a cerimônia de abertura da Olimpíada, que acontecerá no dia 5 de agosto. Policiais, militares das Forças Armadas, agentes de trânsito e profissionais de saúde simularam a chegada e saída de atletas, voluntários, organizadores e autoridades. Foram interditados total ou parcialmente 13 ruas e viadutos na região do Maracanã, na zona norte.

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, do Ministério da Justiça, informou em nota que são usados no treinamento 700 veículos, entre ônibus, ambulâncias, motos, carros, vans e helicópteros. Também foram testados 15 painéis, fixos e móveis, de avisos de trânsito aos motoristas. Foram mobilizados 2 mil profissionais para o treinamento.

A simulação de deslocamento passou por pontos da zona sul, centro e Barra da Tijuca (zona oeste), além do entorno do estádio. Trechos das vias foram fechados para passagem dos comboios e liberados em seguida. Uma das preocupações dos organizadores é medir o tempo dos trajetos, a fim de evitar atrasos na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A previsão é de que a festa comece às 20h e termine às 23h do dia 5 de agosto. Os portões do Maracanã serão abertos às 16h30.

Outro treinamento acontece no entorno do Palácio do Itamaraty, no centro, e trechos da Avenida Presidente Vargas estão interditados. Uma das possibilidades é que o palácio seja usado para recepção de chefes de Estado durante os Jogos.