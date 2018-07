Triatleta Pâmella Oliveira mira 'top 10' nos Jogos Olímpicos

No Rio, o triatlo renova a esperança de conseguir o melhor resultado da modalidade na história dos Jogos Olímpicos. No feminino, a missão é de Pâmella Oliveira. A triatleta trabalha para superar o 11º lugar obtido por Sandra Soldan, em Sydney-2000, entretanto, não se impõe limites. "O top 10 seria um ótimo resultado para o Brasil, mas vou brigar para ficar melhor ainda, quem sabe entre as cinco."

Na Olimpíada de Londres, Pâmella sofreu uma queda no ciclismo e terminou em 30° lugar. Em sua segunda oportunidade, ela se mostra confiante. "Estou mais preparada para qualquer tipo de situação do que eu estava há quatro anos", conta. A tranquilidade veio com o bom desempenho no início do ciclo olímpico e com o projeto a longo prazo para o Rio-2016.

Em 2011, a triatleta mudou-se para Portugal em busca de melhores condições de treinamento. Em Rio Maior, encontrou meios de praticar as três modalidades – natação, ciclismo e corrida –, excelência técnica, facilidade de deslocamento para as principais competições e alto nível das adversárias.

Na reta final para a Olimpíada, Pâmella veio ao Brasil para conhecer o percurso e "sentir tudo o mais natural possível". Ex-nadadora, a capixaba espera nadar forte no mar aberto de Copacabana para se garantir no pelotão da frente na passagem para o ciclismo. Para ela, a segunda etapa será fundamental para seguir em vantagem na corrida, sua maior dificuldade.

"Foi a última modalidade que consegui melhorar. Uma das coisas que me ajuda a correr melhor é perder peso. Sou uma atleta pesada por ter muita massa muscular", explica. A triatleta reconhece que não será fácil, mas promete: "Vou me dedicar muito nesses últimos meses."

