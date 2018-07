Tricampeã olímpica no vôlei de praia, Walsh é convocada para o Rio

Três vezes campeã olímpica no vôlei de praia, Kerri Walsh Jennings vai buscar o tetracampeonato nos Jogos Olímpicos do Rio. Mãe de três crianças, uma delas nascida em 2013, Walsh foi oficialmente convocada pela federação norte-americana de vôlei, a USA Volley, depois da a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) distribuir 15 vagas a partir do ranking mundial.

Walsh e April Ross fecharam o ranking olímpico, divulgado no domingo, no terceiro lugar, atrás apenas de Larissa/Talita e Ágatha/Bárbara Seixas, as duas duplas brasileiras já convocadas para o Rio-2016. Elas, assim como Ludwig/Walkenhorst, da Alemanha, serão cabeças de chave e não se enfrentam até as semifinais.

Californiana de 37 anos, Walsh é a maior jogadora de todos os tempos no vôlei de praia. Ela ganhou o ouro olímpico em 2004, 2008 e 2012, sempre com Misty May como parceira, e desde 2013 atua ao lado de April Ross.

As duas têm histórico de serem algozes de brasileiras. Walsh venceu Adriana Behar/Shelda na final olímpica de 2004, Larissa/Ana Paula nas quartas de final e Talita/Renata na semifinais de 2008, enquanto Ross tirou Juliana/Larissa do caminho do ouro na semi de 2012.

A outra dupla dos EUA no vôlei de praia feminino no Rio será Lauren Fendrick/Brooke Sweat, que ficou apenas no 17.º lugar do ranking olímpico. Das nove medalhas distribuídas nas últimas três edições dos Jogos, cinco ficaram com duplas americanas, uma a menos do que o máximo possível.

No masculino, os EUA terão Nick Lucena/Phil Dalhausser (em terceiro no ranking) e Gibb/Patterson (em sétimo). Dalhausser foi campeão olímpico em 2008. Alison/Bruno Schmidt, Brouwer/Meeuwsen (da Holanda), Lucena/Dalhausser e Pedro Solberg/Evandro serão os cabeças de chave.

