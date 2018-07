Trio do Inter está em lista de pré-inscritos para a Olimpíada

Os atacantes Vitinho e Valdívia, e o volante Rodrigo Dourado, todos do Internacional, são outros três jogadores que foram pré-inscritos pela CBF para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. A entidade enviou uma lista com os nomes de 35 jogadores à Fifa na última quarta-feira, mas preferiu não revelar a relação para não atrapalhar a liberação dos atletas junto aos clubes.

Vitinho é um dos destaques do Inter no Brasileirão. Na quarta-feira, ele fez o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no Beira-Rio. O volante Rodrigo Dourado, por sua vez, voltou a ser titular naquele jogo após quase três meses afastado devido a uma lesão muscular na coxa direita. Ele é apontado como uma das principais joias do time gaúcho. Já o atacante Valdívia está em fase final de recuperação após uma cirurgia no joelho esquerdo que o mantém afastado dos gramados desde novembro do ano passado. A lesão aconteceu justamente em um amistoso da seleção olímpica.

Além do trio colorado, a lista enviada à Fifa conta também com o goleiro Jordi e o zagueiro Luan, ambos do Vasco. Os nomes deles foram revelados pelo auxiliar técnico do Vasco, Zinho. Ambos têm idade olímpica, assim como o trio colorado.

Dos jogadores com idade acima de 23 anos, a CBF inscreveu o atacante Neymar, do Barcelona, e os meias William, do Chelsea, e Douglas Costa, do Bayern de Munique. O zagueiro Thiago Silva, do PSG, e o goleiro Fernando Prass, do Palmeiras, também estão pré-selecionados, segundo divulgou na quinta-feira o Globoesporte.com.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!