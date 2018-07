Troca de ministro do Esporte não atrapalha Olimpíada, diz Paes

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que não acredita que a troca de comando no Ministério do Esporte vá atrapalhar a preparação do Brasil para a Olimpíada, que começa daqui a 84 dias. "De jeito nenhum (atrapalha). A Olimpíada é conduzida principalmente pela prefeitura", disse, celebrando a indicação de Leonardo Picciani para o cargo.

"A gente fica muito feliz com a indicação do deputado Leonardo Picciani para o cargo (ele é do PMDB, partido de Paes). Amanhã ele vem comigo inaugurar uma arena do Parque Olímpico, depois temos reunião de trabalho. Temos o compromisso do presidente Michel Temer de continuar apoiando os Jogos Olímpicos, tenho certeza de que será um enorme sucesso", acrescentou o prefeito do Rio, nesta sexta-feira.

As declarações foram dadas por Paes em cerimônia no Museu do Amanhã para o lançamento do Passaporte Cultural Rio, que dará gratuidade e descontos em mais de 700 atrações culturais de agora a setembro, período que inclui os Jogos. Paes fez uma crítica à junção dos ministérios da Educação e da Cultura por Temer, presidente em exercício.