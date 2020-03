Trump elogia adiamento dos Jogos Olímpicos e projeta estar em Tóquio em 2021

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogou, nesta quarta-feira, a decisão do governo japonês e do Comitê Olímpico Internacional (COI) em adiar a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio por até um ano e afirmou que vai estar no país asiático para ver as competições.

"Parabéns ao primeiro-ministro Abe (Shimizu), do Japão, e ao COI, por sua decisão muito sábia de sediar as Olimpíadas em 2021", escreveu Trump em suas redes sociais. "Eles serão um grande sucesso e estou ansioso por estar lá."

O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Japão ainda não estabeleceram uma nova data para os Jogos remarcados para o próximo ano, mas poderá ser na mesma época da primeira data, ou seja no verão do Hemisfério Norte.

Congratulations to Prime Minister Abe of Japan, and the IOC, on their very wise decision to present the Olympics in 2021. It will be a great success, and I look forward to being there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2020