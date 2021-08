Tudo ou nada: Isaquias quer o ouro na canoagem! Veja o que rola na noite de sexta e manhã de sábado

Haja coração! Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão chegando ao seu fim, mas a tensão continua. Para o torcedor que costuma descansar no sábado e que gosta de fortes emoções, a programação está boa! A começar por Isaquias Queiroz. O baiano ficou decepcionado com seu resultado na canoagem C2 e prometeu brigar pelo ouro na modalidade individual. Ele compete tendo ficado entre os melhores das quartas de final, o que já é um indicativo de que ele não está para brincadeira! A prova é as 21h44 (horário de Brasília).

Além de Isaquias, o Brasil tem outras chances de subir ao pódio. Na madrugada deste sábado, mais precisamente à 1h30, Renan Dal Zotto coloca seu time para disputar a medalha de bronze no vôlei masculino com a Argentina. É osso duro de roer! Ainda mais depois de uma decepcionante queda para o Comitê Olímpico Russo.

Com o dia já amanhecido, a seleção olímpica vai atrás do bicampeonato. Sem Neymar, o time de André Jardine teve alguns obstáculos bem incômodos pelo caminho, mas chega confiante em busca de mais um ouro. A adversária é a perigosa Espanha, que está cheia de atletas que jogaram a Eurocopa. A bola rola às 8h30. O Estadão faz um roteiro para você não se perder na noite e madrugada. Confira:

Canoagem velocidade

21h44

Após sobrar nas quartas de final, Isaquias vai às águas de Tóquio como um dos favoritos da C1 1000m. O baiano já mandou o recado de que não está para brincadeira e não foi ao Japão a passeio. Vamos torcer para que seja verdade. O outro brasileiro, Jacky Godmann, acabou caindo nas eliminatórias.

Ginástica rítmica

22h

O Brasil ficou encantado com Rebeca Andrade e suas duas medalhas na ginástica artística: ouro e prata. Não por menos ela será a porta-bandeiras do País na cerimônia de encerramento da Olimpíada. Nesta sexta, porém, teremos mais um motivo para se empolgar com a ginástica brasileira: desta vez é a rítmica. A modalidade avalia o grupo geral.

Saltos ornamentais

22h

É dia de semifinal nos saltos ornamentais. Na plataforma 10m, Kawan Pereira representa o Brasil em busca de mais uma medalha em esportes aquáticos.

Vôlei masculino

01h30

É Brasil x Argentina. Rivalidade que dispensa apresentações. Os dois times se enfrentam após caírem para Comitê Olímpico Russo e França, respectivamente. Quem vencer, leva o bronze para casa. Não tem conversa. Já dizia o sábio: ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor!

Boxe

02:45

A contagem regressiva para o fim dos Jogos já começou, mas o que não falta é medalha para o Brasil disputar. Hebert Souza sobe aos ringues para enfrentar o ucraniano Oleksandr Khyzhniak pelo ouro na categoria até 75 quilos. Promete ser um combate duríssimo.

Hipismo

07:00

É a vez dos cavaleiros disputarem medalha nos saltos por equipe! Vale medalha!

Futebol masculino

08:30

Tudo ou nada. Ouro ou prata. Brasil ou Espanha. Dois gigantes do futebol mundial medem forças no que promete ser o jogo mais emocionante da modalidade até aqui. Há muito respeito sim, mas também há muita vontade de ganhar. Promete ser emocionante!