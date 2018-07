Turquia conquista primeiro ouro no Rio-2016 com vitória na luta olímpica

A Turquia faturou neste sábado sua primeira medalha de ouro nos Jogos do Rio com a vitória de Taha Akgul sobre o iraniano Komeil Ghasemi na decisão da luta olímpica, na categoria de 125kg.

Com a conquista, o país chegou a oito medalhas no total na Olimpíada, sendo cinco delas somente na luta: duas de prata, duas de bronze e agora o ouro de Akgul. A Turquia ainda tem uma prata no levantamento de peso, um bronze nos 400m com barreira masculino e outro terceiro lugar com o tae kwon do.

O iraniano ao menos melhorou sua colocação em relação aos Jogos de Londres-2012, quando terminou em terceiro lugar. Desta vez, os bronzes ficaram com o bielo-russo Ibrahim Saidau e o georgiano Geno Petriashvili, que nas duas repescagens venceram, respectivamente, o armênio Levan Berianidze e o norte-americano Tervel Ivaylov.

Outra categoria que definiu medalhas neste sábado foi a dos 86kg. O russo Abdulrashid Sadulaev, de 20 anos, derrotou o turco Selim Yasar e se tornou o terceiro lutador mais jovem a conquistar uma medalha de ouro na modalidade.

Um dos bronzes ficou com Sharif Sharifov, do Azerbaijão. Campeão olímpico em Londres-2012, ele venceu na disputa o venezuelano Pedro Francisco Ceballos. A outra terceira colocação foi para o norte-americano J'den Michael Tbory Cox, que derrotou o cubano Reineris Salas.

